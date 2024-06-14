Беларусь отозвала посла из Армении для консультаций

Посол Беларуси в Армении Александр Конюк

CentralAsia (CA) - МИД Беларуси отозвал посла страны в Армении Александра Конюка для консультаций. В ближайшее время он прибудет в Минск, сообщил представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

Ранее Армения отозвала посла из Беларуси.

«Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чем здесь Беларусь?» — сказал Анатолий Глаз.

Представитель министерства по поводу заявлений властей Армении добавил, что если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция. При этом Анатолий Глаз сказал, что Минск не намерен ухудшать отношения с Ереваном, «сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки».

По словам Глаза, Беларусь и Армению связывают «дружеские отношения и общая история». Он добавил, что в настоящий момент обе страны на высоком уровне поддерживают торговлю и деловые связи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другие армянские политики не будет посещать Беларусь, пока ею руководит Александр Лукашенко. Планы по выходу Армении из ОДКБ он объяснил позицией Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе. Изменение позиции Никол Пашинян допустил в том случае, если президент Беларуси принесет извинения.

В середине мая Александр Лукашенко встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тогда он назвал войну за Нагорный Карабах освободительной и сказал, что обсуждал возможность победы в конфликте с Алиевым еще до его начала. По его мнению, Баку было «очень важно удержать эту победу».