В ОДКБ прокомментировали членство Армении после заявлений Пашиняна

CentralAsia (CA) - В организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе из объединения. В секретариате ОДКБ в ответ на запрос РБК сообщили, что в организации исходят из того, что Армения остается полноправным членом ОДКБ.

«В этой связи исходим из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации»,— сообщили в организации. В секретариате также обратили внимание на разъяснения, данные главой МИД Армении Араратом Мирзояном после заявлений премьер-министра.

12 июня Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Тадевоса Аветисяна, допустил выход Армении из ОДКБ. Тогда он завил, что в случае ухода из объединения Армения в него не вернется. Позднее глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснил, что слова премьер-министра были интерпретированы неверно. «Премьер-министр сказал: мы решим, когда уйдем, но назад мы не вернемся. Ни меньше, ни больше. Если кто-то утверждает, что премьер-министр РА сказал, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается, и это очень легко доказать»,— сказал Мирзоян.

13 июня Никол Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Беларуси Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе. Он пообещал никогда не посещать Минск и допустил изменение позиции по ОДКБ в случае, если из объединения выйдет Беларусь или если Лукашенко извинится. После этого Армения отозвала посла из Беларуси. Белорусский МИД принял аналогичное решение.