Администрация президента Казахстана рассматривает ходатайство о помиловании бывшего главы КНБ Карима Масимова

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - В Администрации президента Казахстана подтвердили, что к ним поступило ходатайство о помиловании бывшего главы КНБ Карима Масимова. Об этом сообщает Informburo.kz.

Сейчас ходатайство находится на стадии рассмотрения, о результатах скажут самому Масимову.

В то же время глава комиссии по помилованию Марат Башимов заявил, что обращение в комиссию еще не поступило, так как сначала документ проходит через общий отдел Администрации президента по e-otinish. После этого ходатайство отправляют в соответствующие госорганы. В комиссию по помилованию ходатайство поступает уже тогда, когда у той есть все материалы. Башимов выразил уверенность, что по вопросу примут объективное решение.

Карим Масимов попросил президента Касым-Жомарта Токаева письмо о помиловании в марте 2024 года, но известно об этом стало только в начале июня. В КНБ тогда говорили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по ст. 218, ч. 3, п. 3 (Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем) и ст. 366, ч. 4 (Получение взятки в особо крупном размере) УК РК.

В апреле прошлого года суд Астаны приговорил Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий. Так же сроки получили его заместители – Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов.

В начале января 2022 года в КНБ сообщали о задержании Карима Масимова. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф «совершенно секретно». Экс-глава КНБ был признан основным организатором январских событий в Казахстане. По официальным данным, жертвами тогда стали 238 казахстанцев.

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