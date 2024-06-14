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Байден заявил, что не помилует своего сына
Джо Байден, Хантер Байден
Джо Байден, Хантер Байден
Предыстория: Присяжные в США признали сына президента Джо Байдена виновным по делу о незаконном владении оружием

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите G7 ответил на вопрос о возможности помиловать своего сына Хантера Байдена. Он ответил, что не намерен использовать свои президентские полномочия и давать ему помилование, передает «Би-би-си».

«Я чрезвычайно горжусь своим сыном. Он преодолел зависимость и является одним из ярчайших и достойнейших людей, кого я знаю. Я подчиняюсь решению жюри присяжных и не намерен помиловать его»,— сказал Байден.

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным по трем пунктам обвинения по делу о нарушении хранения оружия. Согласно вердикту, он соврал, что не употребляет наркотики, когда оформлял покупку револьвера Colt Cobra 38SPL. Сыну президента США грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Дата оглашения приговора по делу пока не назначена.

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