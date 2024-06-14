Казахстан до конца лета ввел запрет на вывоз сахара

CentralAsia (KZ) - Запрет на вывоз сахара ввели в Казахстане. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства.

«Ввести сроком до 31 августа запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии с территории Казахстана, в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза, за исключением международного транзита сахара через территорию Казахстана, а также перемещения сахара с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана в рамках индикативных балансов», – говорится в документе.

Приказ действует с сегодняшнего дня, 14 июня.

В пресс-службе Минсельхоза пояснили, что летом отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке, поэтому и ввели временный запрет. В ведомстве заверяют, что имеющихся запасов продукта в стране достаточно для обеспечения спроса до нового урожая сахарной свёклы.

Баланс запасов сахара на складах и объёмов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тысяч тонн, это половина годовой потребности страны.

3 мая правительство России приняло постановление о введении временного запрета на вывоз сахара до 31 августа. Для Казахстана предусмотрен объём в 120 тысяч тонн. Несмотря на достаточный объём запасов на складах в РК, в преддверии лета – пикового сезона потребления сахара – казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара ещё на 100 тысяч тонн. Предварительное согласие получено.

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