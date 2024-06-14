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В Казахстане планируют ввести наказание за харассмент
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане будут привлекать к ответственности за приставание и сексуальное домогательство. Об этом сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров., передает informburo.kz.

«Сейчас Министерство труда и социальной защиты проводит работу по введению ответственности за харассмент. В настоящее время поправки, данная инициатива находится на обсуждении в государственных органах. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться. Разрабатывает этот закон Минтруда», – сказал Зулхаиров на брифинге в СЦК.

Ранее правительство не поддержало поправки депутатов по введению уголовной ответственности за харассмент и сталкинг. Нормы не вошли в принятый закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

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