В России предложили включить рак в список профессиональных болезней

CentralAsia (CA) - Минздрав России предложил включить злокачественные опухоли в перечень профессиональных болезней. Соответствующее постановление опубликовано в официальной базе проектов правовых актов.

Ведомство предлагает добавить в перечень 43 фактора, вызывающих заболевание раком — ультрафиолетовое и солнечное излучения (негативно влияют на глаза), сажу (вызывает рак кожи и рак легких), мышьяк (приводит к новообразованиям в легких, коже и мочевом пузыре), выхлопы и дизельное топливо (негативно влияют на легкие) и другие.

Председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук в разговоре с «Коммерсантом» назвал расширение перечня верным шагом. По его словам, это станет стимулом для улучшения рабочих мест. Глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов отмечает, что будет сложно отметить, какой именно фактор привел к развитию онкологических заболеваний.

Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности. Такое заболевание — страховой случай, поэтому работодатели ежемесячно платят страховые взносы. Тариф зависит от класса вредности и опасности конкретного рабочего места.

Согласно данным Всемирного фонда исследования рака, по состоянию на 2022 год онкологические заболевания зафиксированы у 18,7 млн человек, из них 9,5 млн случаев — у мужчин, 9,1 млн — у женщин. Оно занимает второе место в мире в списке причин смертности. В фонде называют профилактику этого заболевания одной из самых серьезных проблем здравоохранения XXI века.