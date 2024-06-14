Судьям Казахстана могут разрешить участие в рассмотрении дисциплинарного дела против них

CentralAsia (KZ) - В Казахстане депутаты сената и мажилиса рассмотрели и одобрили в первом чтении проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей».

В своём докладе председатель комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров отметил, что документ направлен на совершенствование работы cудебного жюри и переформатирование комиссии по качеству правосудия.

Предлагается ввести новый механизм проверки Судебным жюри материалов дисциплинарного дела в отношении судьи по каждому факту грубого нарушения законности. Оценку профессиональной деятельности судьи впервые предложено проводить по результатам трёх лет работы, а не одного года, как предусмотрено в действующих нормах.

«Ряд поправок направлен на усиление прав и социальных гарантий судей с точки зрения обеспечения их независимости. В частности, действующий закон дополняется нормами, предоставляющему судье права на ознакомление со всеми материалами до их направления в Судебное жюри, а также на личное участие в рассмотрении дисциплинарного дела либо через представителя. Предлагаемые нормы направлены на выполнение поручений главы государства и эффективную реализацию проводимых в стране масштабных правовых реформ», – сказал Бекназаров.

Во время заседания сенатор Айнур Аргынбекова отметила следующие нормы:

для повышения роли Академии правосудия и эффективного использования потенциала выпускников, закончивших обучение и сдавших квалификационный экзамен, вводится норма, предусматривающая направление их по рекомендации Высшего судебного совета на вакантную должность в суде, расположенном в отдалённой местности или штатная численность которого составляет не более трёх единиц, в котором конкурс был признан несостоявшимся;

компетенция комиссии по качеству правосудия при оценке квалификации действующих судей дополняется полномочием по направлению судьи на курсы повышения квалификации в Академию правосудия при признании его соответствующим занимаемой должности;

для расширения доступа к подготовке кадров для судебной системы в рамках госзаказа для лиц, не являющихся государственными служащими, вводится возможность их обучения в магистратуре Академии правосудия. Высший судебный совет наделяется полномочием устанавливать для поступающих квоты по регионам с учётом имеющихся вакантных должностей судей районных судов.

Парламентарии также приняли решение создать совместную комиссию палат для подготовки проекта конституционного закона ко второму чтению. В состав комиссии, которую возглавила председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева, вошли сенаторы Нурлан Бекназаров, Андрей Лукин, Айнур Аргынбекова, а также мажилисмены Абзал Куспан и Унзила Шапак.

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