Армения примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

CentralAsia (CA) - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня отправится в Швейцарию, где примет участие в «саммите мира» по Украине. Об этом сообщает портал «Новости Армении» со ссылкой на офис Совета безопасности Армении. После визита в Швейцарию Армен Григорян отправится в Париж.

Почти 90 стран подтвердили участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии. Отказались ехать на конференцию Камбоджа, Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа и другие. Саммит пройдет в Кантоне Нидвальден 15-16 июня.

12 июня премьер Армении Никол Пашинян опустил выход Армении из ОДКБ. Он объяснял это тем, что как минимум две страны, по его словам, создали имитацию поддержки Армении, хотя участвовали в подготовке войны против нее. Одна из этих стран — Беларусь. Премьер Армении допустил изменение позиции по ОДКБ, если Беларусь выйдет из объединения или если белорусский президент Александр Лукашенко извинится перед армянским народом.

4 июня президент Финляндии Александер Стубб и премьер Армении Никол Пашинян по телефону обсудили саммит по Украине в Швейцарии, а также региональную динамику на Южном Кавказе. Александер Стубб говорил ранее, что по просьбе президента Украины Владимира Зеленского работает над привлечением «как можно большего числа» участников саммита в Швейцарии.