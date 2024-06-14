Почему «Армана Дикого» судят так долго? Ответ Верховного суда Казахстана

Кайрат Кудайберген и Дикий Арман

CentralAsia (KZ) - Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Назгуль Рахметуллина прокомментировала, почему процесс по делу криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как «Арман Дикий» и бывшего депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена продолжается уже почти год, пишет zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, глава коллегии отметила, что по всем судебным делам, которые находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции, конкретные данные о текущем ходе процесса не предоставляются.

«Каждая инстанция осуществляет свою деятельность абсолютно независимо. Насколько я знаю, да, производство ещё не завершено. Как оно будет завершено, конечно, информация об этом будет. Идёт судебное следствие», – сказала она.

О том, почему, по её мнению, Армана Джумагельдиева и бывшего депутата гормаслихата Алматы Кайрата Кудайбергена судят дольше, чем экс-главу КНБ Карима Масимова и его бывшего заместителя Самата Абиша, глава судебной коллегии ответила, что в деле может быть много материалов, которые суд обязан исследовать. Это касается, в частности, всех эпизодов событий на улицах Алматы, в которых участвовали фигуранты. А таких эпизодов было много.

«Дела бывают разные. Есть дело, которое состоит из одного эпизода, где один потерпевший, один свидетель, – его можно завершить за несколько заседаний. Есть дела, по которым 50 подсудимых, 250 потерпевших, огромное количество материалов уголовного дела, которые суд обязан полностью исследовать. Соответственно, я вам не могу сказать, когда оно завершится. Это всё решает индивидуально суд. На сегодняшний день, насколько я знаю, завершения ещё нет», – объяснила Рахметуллина.

Также, по её словам, никто не имеет права ставить временные ограничения на рассмотрение дела в суде.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета «Армана Дикого». Вместе с ним были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, «Арман Дикий» похищал людей во время январских беспорядков 2022 года.

О передаче в суд дела криминального авторитета Джумагельдиева стало известно в сентябре 2023 года.

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