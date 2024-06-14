Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров с Украиной

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения огня украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием является отказ официальный Украины от планов вступить в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент.

«Украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений»,— сказал президент на встрече с руководством МИД.

По словам Путина, Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров. Он отметил, что среди украинских властей есть люди, с которыми можно обсуждать прекращение боевых действий.

«Мы понимаем все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры»,— добавил он.

По его словам, суть российского предложения «не во временном перемирии». Речь идет не о заморозке конфликта, а о его «окончательном завершении».

«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития». Путин добавил, что если конфликт продолжится, то реалии на земле будут меняться то и «условия для переговоров будут другими».

Среди условий Путин также назвал:

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины,

демилитаризация и денацификация Украины;

Конференция в Швейцарии по Украине он назвал уловкой, призванной «пустить дискуссию по ложному следу» и обозначить «легитимность киевских властей». Владимир Путин подчеркнул, что без участия России, без честного диалога, выйти на мирное урегулирование невозможно.