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Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан совершит очередной визит в Казахстан
Дэвид О
Дэвид О'Салливан

CentralAsia (KZ) -  Международный специальный посланник Европейского союза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан совершит очередной визит в Казахстан, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу посольства ЕС в республике.

«18 июня международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан совершит визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами», - сообщили в пресс-службе посольстве ЕС в Казахстане в четверг.

О'Салливан ранее уже дважды посещал Казахстан в статусе спецпосланника.

«Европейская комиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или даже обхода беспрецедентных ограничительных мер, введенных в отношении России с начала ее войны против Украины. Дэвид О'Салливан, бывший Генеральный секретарь Комиссии и старший дипломат ЕС, был назначен специальным посланником ЕС по санкциям с января 2022 года. Дэвид О'Салливан имеет огромный опыт и блестящую карьеру на европейской государственной службе, которая длилась более трех десятилетий и завершилась пятью годами работы в качестве посла ЕС в США», - говорится в сообщении.

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