Праздничные выходные в Узбекистане будут жаркими

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды в Узбекистане на праздничных выходных.

В пятницу и субботу по территории Узбекистана ожидается преобладание малооблачной погоды, без осадков. По большей части территории страны температура воздуха будет довольно комфортной, в пределах +32…+35 градусов Цельсия. Лишь по северу, югу и пустынной зоне в дневные часы воздух прогреется до +37…+39 градусов.

В дни празднования Курбан хайита 16−18 июня по территории Узбекистана сохранится погода без осадков, температура воздуха повысится по большей части территории до +36…+39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне- до +40…+41.

В горных районах страны 17−18 июня в вечерние часы местами возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточного направления 9−14 м/с, 18 июня местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Погода в Ташкенте

14−15 июня преобладание малооблачной погоды, без осадков. Температура в пределах +32…+35 градусов. 16−18 июня небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Температура в пределах +35…+38 градусов. Ветер восточный 5−10 м/с.