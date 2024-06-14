Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Апелляция по делу Бишимбаева будет длиться месяц

CentralAsia (KZ) - О том, как долго будет длиться апелляция по делу экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, в кулуарах мажилиса рассказала председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина.

Она также уточнила основания, по которым рассмотрение апелляционной жалобы могут продлить.

«Месячный срок. Он может быть продлён по постановлению суда в тех случаях, когда, к примеру, не успевает апелляционная инстанция рассмотреть или адвокаты не могут участвовать в определённые дни», – сказала Назгуль Рахметуллина, передает informburo.kz.

Журналисты спросили её о том, сняты ли на сегодня меры безопасности в отношении судьи Айжан Кульбаевой, которой поступали угрозы. Назгуль Рахметуллина ответила, что не владеет точной информацией по этому вопросу.

Дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева поступило в апелляционный суд 11 июня. Заседание по нему назначили на 26 июня.

13 мая суд Астаны приговорил экс-министра Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также в истязаниях гражданской супруги Салтанат Нукеновой. В действиях Бишимбаева признали опасный рецидив преступления. В случае вступления приговора в силу подать на УДО экс-министр сможет лишь к 2040 году, отбыв 16 лет наказания.

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