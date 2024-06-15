Кейт Миддлтон, которая лечится от рака, пообещала появиться на публике 15 июня

CentralAsia (CA) - Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон сообщила, что идет на поправку, и пообещала в эту субботу появиться на публике во время торжественной церемонии выноса знамени. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети.

Сейчас принцесса продолжает химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием.

«Я была поражена всеми добрыми словами поддержки и ободрения, которые приходили ко мне в последние пару месяцев. Это действительно изменило нашу жизнь к лучшему и помогло нам обоим пережить трудные времена.

У меня хороший прогресс, но, как известно любому, кто проходит курс химиотерапии, бывают хорошие и плохие дни. В такие плохие дни вы чувствуете слабость, усталость и должны дать своему организму отдохнуть. Но в хорошие дни, когда вы чувствуете себя лучше, вам хочется максимально использовать свое самочувствие.

Мое лечение продолжается и продлится еще несколько месяцев. В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, мне доставляет удовольствие участвовать в школьной жизни, тратить личное время на то, что дает мне энергию и позитив, а также начинать немного работать дома.

Я с нетерпением жду возможности посетить парад в честь Дня рождения короля в эти выходные со своей семьей и надеюсь принять участие в нескольких публичных мероприятиях в течение лета, но в то же время я знаю, что еще не все потеряно.

Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть, прислушиваюсь к своему организму и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление.

Огромное спасибо за ваше неизменное понимание и всем вам, кто так смело делился со мной своими историями», - написала она.