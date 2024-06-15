Populous Holdings построит новый стадион для Наадама

CentralAsia (MNG) - По инициативе мэра Улан-Батора Нямбаатара Хишгээ будет отремонтирован центральный стадион и построен новый на 30 000 мест в виде арены, соответствующей современным стандартам.

Накануне представители Populous Holdings во главе с международным директором Ричардом Бреслином прибыли 13 июня в Улан-Батор, чтобы предоставить профессиональные и методические консультации и обсудить проект нового центрального стадиона.

Представители компании ознакомятся с состоянием центрального стадиона и проведут его предварительное исследование и анализ.

Ричард Бреслин, международный директор Populous Holdings, сказал: «Новый центральный стадион Улан-Батора будет спроектирован для круглогодичного использования на площади 12,8 гектара, с крышей, которая открывается и закрывается, и парковкой внизу. Стадион будет рассчитан на 30 000 человек. Будет проведено предварительное исследование.

Что касается нашей компании, то мы построили стадионы в городах с экстремальным климатом, схожих по климату с Монголией. Например, наша компания имеет опыт строительства стадиона на более чем 35 000 мест в Новой Зеландии и стадиона на более чем 40 000 мест, принимавшего зимние Олимпийские игры в Сочи, Россия».

Кроме того, компания Populous Holdings имеет более чем 40-летний опыт проектирования таких стадионов, как The Sphere Vegas в Лас-Вегасе, США, Wembley и Tottenham Hotspur в Лондоне, Великобритания.

«Populous» (ранее известная как HOK Sport) — американская архитектурная компания, специализирующаяся на проектировании спортивных сооружений и конференц-центров, а также на планировании больших спортивных мероприятий.

Первоначально «Populous» управлялась компанией «HOK Sport Venue Event», которая является частью HOK Group. В январе 2009 года «Populous» путём выкупа стал самостоятельной компанией. В настоящее время является одной из крупнейших архитектурных компаний в мире. Компанией были построены такие спортивные сооружения, как стадионы «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», «Эмирейтс (Emirates Stadium)», «Уэмбли» (все - Лондон), «Stadium Australia (ANZ Stadium)» (Сидней, Австралия), «Янки-стэдиум» (Бронкс, Нью-Йорк), главные корты Уимблдона, крытая спортивная арена «Юнайтед-центр» в Чикаго, «Hard Rock Stadium» (ранее - Сан Лайф-стэдиум» (Майами, штат Флорида, США), главный Олимпийский стадион «Фишт» (Сочи), стадион «Парк Олимпик Лионне» (Лион, Франция) и многие другие объекты.

источник: middleasiannews.com

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