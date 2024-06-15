На 82-м году жизни скончался Мурат Ауэзов

CentralAsia (KZ) - На 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Мухтарович Ауэзов.

Мурат Ауэзов - сын классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Он филолог по специальности, специализировался в китайской филологии.

Ауэзов в разное время занимал различные ответственные должности, имеет дипломатический ранг, был послом Казахстана в Китае.

Он также активно занимался общественной деятельностью. Был вице-президентом движения «Невада - Семипалатинск», Ауэзов - один из создателей и лидеров неформального молодежного движения «Жас Тулпар», один из учредителей общественного фонда «Общественная защита».

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