Парламент Литвы одобрил призыв на срочную армейскую службу после школы

CentralAsia (CA) - Сейм (парламент) Литвы одобрил призыв юношей на девятимесячную срочную армейскую службу после окончания учебы в общеобразовательной школе.

За новый порядок проголосовали 85 депутатов, 14 человек воздержались, 3 были против.

Согласно новому порядку, в 17 лет будущие военнообязанные должны связаться с призывными пунктами, оставить свои контактные и анкетные данные, а также пройти проверку здоровья. По достижении 18 лет (возраст окончания учебы в школе) они могут быть призваны в армию.

Министр обороны Лауринас Касчюнас, нововведения пока не означают, что Литва переходит на всеобщий призыв.

На срочную службу ежегодно призывают около 4 тыс. военнообязанных. По новой системе это число увеличится до 7 тыс.