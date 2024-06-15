В ЕС назвали дату начала переговоров по присоединению Украины и Молдавии

CentralAsia (CA) - Постпреды стран ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, сообщает бельгийское председательство в ЕС.

«Постпреды достигли принципиальной договоренности о рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдавии», - говорится в сообщении.

Бельгийское председательство созовет первую межправительственную конференцию 25 июня.

Cтраны Евросоюза решили начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в Евросоюз 14 декабря. Когда лидеры Евросоюза принимали соответствующее решение, премьер Венгрии Виктор Орбан воздержался от голосования и вышел из зала.

Украина направила заявку о вступлении в ЕС в феврале 2022 года, после начала российской военной операции. Спустя несколько дней это сделали также Молдавия и Грузия. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов, Грузии в этом статусе отказали (она стала кандидатом в декабре 2023-го).

Государства, которые является членом Европейского союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Нидерланды, Ирландия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Италия.