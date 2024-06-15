Премьер-министр Греции меняет состав правительства после выборов в Европарламент

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после выборов в Европарламент провел перестановки в правительстве. Он оставил на своих местах министров иностранных дел и финансов.

Он объявил эти изменения после того, как правоцентристская партия Мицотакиса показала худшие результаты, чем ожидалось, на воскресных выборах в Европейский парламент.

Несмотря на то, что премьер оставил на должностях министра финансов Костиса Хатзидакиса и министра иностранных дел Георгиоса Герапетритиса, он назначил Такиса Теодорикакоса министром развития, а Ники Керамеус перевел из министерства внутренних дел в министерство труда.

Партия Мицотакиса «Новая демократия», которая возглавляет Грецию с 2019 года, заняла первое место на выборах в Европарламент с 28,3% голосов. Но она не достигла поставленной премьером цели в 33%, а также набрала меньше, чем получила на национальных выборах в июне 2023 года – 40%.