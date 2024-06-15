ВОЗ сообщила о гибели свыше 500 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

CentralAsia (CA) - 521 палетинец, включая 126 детей, погибли на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

«Всплеск насилия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, с начала войны в секторе Газа привел к гибели 521 палестинца, включая 126 детей, в период с 7 октября 2023 года по 10 июня 2024 года», - говорится в заявлении.

Свыше 5,2 тыс. человек, в том числе 800 детей, были ранены.