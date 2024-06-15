Румыния не выдала визы делегатам из России на сессию ПА ОБСЕ

CentralAsia (CA) - Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Европе. Об этом написал член Совета федерации Григорий Карасин.

Сессия пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте.

По его словам, МИД Румынии сообщил, что в связи с российской агрессией против Украины «ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну».

Россия не участвовала в четырех заседаниях и сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ: в Великобритании в 2022 году, Канаде и Армении в 2023 году и в Австрии в 2024 году.