В Конго затонуло судно с 271 пассажиром
- Азия и мир, происшествия
- 16:43, 15 июня 2024
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CentralAsia (CA) - В Демократической Республике Конго затонуло судно с 271 пассажиром. Об этом сообщил министр внутренних дел, безопасности и по вопросам традиционного права страны Жакеман Шабани.
Судно HB la Saintet, на борту которого находился как минимум 271 человек, затонуло близ населенного пункта Ледиба в районе Болобо на севере страны. Оно следовало из Мушие в Киншасу. Правительство страны отправило на место происшествия следственную группу и спасателей.
По словам министра, судьба людей, которые находились на борту HB la Saintet, неизвестна. Инцидент произошел на реке Ква - притоке Конго
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