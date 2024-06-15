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В Конго затонуло судно с 271 пассажиром

CentralAsia (CA) -  В Демократической Республике Конго затонуло судно с 271 пассажиром. Об этом сообщил министр внутренних дел, безопасности и по вопросам традиционного права страны Жакеман Шабани.

Судно HB la Saintet, на борту которого находился как минимум 271 человек, затонуло близ населенного пункта Ледиба в районе Болобо на севере страны. Оно следовало из Мушие в Киншасу. Правительство страны отправило на место происшествия следственную группу и спасателей.

По словам министра, судьба людей, которые находились на борту HB la Saintet, неизвестна. Инцидент произошел на реке Ква - притоке Конго

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