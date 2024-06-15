В Словакии официально сменился президент
- Азия и мир, политика
- 16:48, 15 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Петер Пеллегрини, который победил на президентских выборах в Словакии, 15 июня официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.
Церемония, на которой Пеллегрини начал выполнять полномочия президента Словакии, происходит в Словацком филармоническом оркестре, где организуют символическое заседание парламента.
На мероприятии, куда пригласили около 400 гостей, уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова официально передала полномочия Пеллегрини.
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