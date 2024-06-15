В Словакии официально сменился президент

CentralAsia (CA) - Петер Пеллегрини, который победил на президентских выборах в Словакии, 15 июня официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Церемония, на которой Пеллегрини начал выполнять полномочия президента Словакии, происходит в Словацком филармоническом оркестре, где организуют символическое заседание парламента.

На мероприятии, куда пригласили около 400 гостей, уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова официально передала полномочия Пеллегрини.