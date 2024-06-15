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Искусственный интеллект помог предотварить 95% врачебных ошибок

CentralAsia (CA) -  Специалисты Массачусетской больницы общего профиля (США) рассказали о пользе искусственного интеллекта (ИИ) при проведении операций. Исследование опубликовано в журнале Anesthesia & Analgesia.

По словам доктора медицинских наук Карена С. Нанджи, врачи часто допускают ошибки при выборе и назначении лекарственных препаратов во время операций. Модели ИИ способны анализировать действия врачей и предотвращать множество ошибок.

В ходе исследования специалисты изучили отчеты о безопасности, связанные с ошибками в приеме лекарств, задокументированные анестезиологами при хирургических процедурах с августа 2020 по август 2022 года. Два независимых рецензента классифицировали каждую ошибку по времени и типу. В результате медики выявили 80 ошибок при приеме лекарств, из которых 76 — или 95 процентов — можно было избежать.

Нанджи и его коллеги рекомендуют внедрять ИИ-модели для контроля действий врачей и предотвращения ошибок. «Хотя поддержка принятия клинических решений повышает эффективность и качество медицинской помощи в операционных, она все еще находится на ранних стадиях внедрения», — заявила соавтор исследования Линда Амичи.

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