Вакцина Moderna против Covid и гриппа оказалась эффективнее аналогов

CentralAsia (CA) - Компания Moderna объявила о положительных результатах третьей фазы испытаний своей комбинированной вакцины, нацеленной на Covid-19 и грипп.

Результаты показывают, что новая вакцина более эффективна, чем существующие отдельные прививки против этих вирусов.

Комбинированные вакцины могут упростить вакцинацию и повысить иммунизацию населения. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель сообщил, что компания планирует подать заявку на одобрение в США этим летом и надеется выйти на рынок в 2025 году. Такие прививки могут снизить нагрузку на фармацевтов и систему здравоохранения, уже сталкивающуюся с нехваткой кадров.

Комбинированная вакцина Moderna мРНК-1083 включает компоненты вакцины от гриппа (мРНК-1010) и новой версии вакцины от Covid (мРНК-1283). Обе вакцины показали положительные результаты в исследованиях третьей фазы. В исследовании мРНК-1083 участвуют 8000 пациентов.

Комбинированную вакцину сравнивали с Fluzone HD и Spikevax у пациентов старше 65 лет, а также с Fluarix и Spikevax у участников от 50 до 64 лет. В обеих группах комбинированная вакцина вызывала более высокий иммунный ответ против трех штаммов гриппа и варианта Covid Omicron XBB.1.5.

Moderna заявила, что безопасность и переносимость комбинированной вакцины находятся на приемлемом уровне. Наиболее частыми побочными эффектами были боль в месте инъекции, усталость, мышечная боль и головная боль, преимущественно легкой или умеренной степени.

Кроме вакцины мРНК-1083, Moderna разрабатывает вакцину против гриппа и РСВ, а также комбинированную вакцину против Covid, гриппа и РСВ.