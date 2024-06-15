Шольц назвал несерьезными условия Путина для мирных переговоров с Украиной

CentralAsia (CA) - Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным условия мирных переговоров с Украиной не были серьезными и не обсуждались на саммите «Группы семи» (G7) в Италии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в кулуарах мероприятия.

Как рассказал Шольц в интервью немецкому телеканалу, данные заявления имеют отношение к открывающейся в Швейцарии мирной конференции по Украине.

Шольц отверг требования Путина, назвав их стремлением к навязанному им миру. Российский президент предлагает «зафиксировать в документах империалистический акт грабежа», заявил он. «Нам нужен не продиктованный, а честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете», - добавил он.

По его словам, открывающаяся в Швейцарии конференция является первым шагом к такому миру, даже если там не будет принято масштабных решений.

Он также считает необходимым участие России в следующей конференции. По его словам, на мирном саммите в Швейцарии предполагается заложить основы для последующей конференции.

Шольц не исключил, что в будущем будут иметь место переговоры с Путиным.

Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел заявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине, если Киев выведет войска из четырех оккупированных РФ регионов Украины и объявит об отказе от вступления в НАТО, а Запад примет решение отменить санкции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал данные заявления «ультиматумом, которому нельзя доверять».