Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после обнаружения рака

CentralAsia (CA) - 42-летняя принцесса Уэльская (урожденная Кейт Миддлтон) впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно о том, что она проходит химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием.

Супруга принца Уильяма участвует в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Карла III, во время которой она должна появиться на балконе Букингемского дворца.

Кейт вместе с другими членами королевской семьи будет принимать парад, стоя с детьми на балконе дворца.

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Накануне она сообщила, что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.