В Казахстане провели первую операцию на плоде в утробе матери

CentralAsia (KZ) - В Алматы впервые провели коррекцию внутриутробной патологии с участием специалистов Казахстана и России, пишет Tengrinews.kz.

Фетальная хирургия – новое направление медицины. Это высокоспециализированная область медицины, пациентом которой является плод в утробе матери. Хирургия плода основана на инновационных технологиях, которые позволяют корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур.

"Фетальная хирургия во всем мире считается одним из важнейших инструментов для этого. Мы проанализировали мировой опыт, накопленный в практике фетальных операций за 30 лет. Все эти знания легли в основу впервые разработанных в Казахстане программ по фетальной хирургии", - подчеркнула министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Планируется ежегодно проводить около 150 операций по коррекции внутриутробных пороков.

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