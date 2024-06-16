Среди украинских военных началась эпидемия брюшного тифа, - СМИ

CentralAsia (CA) - Среди украинских военных в Херсоне и Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Об этом пишет РИА Новости.

Преимущественно заболели бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-го полка Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, уже сообщается о трех летальных исходах, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.

Кроме того, в зоне риска оказались системы водоснабжения населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс.