Среди украинских военных началась эпидемия брюшного тифа, - СМИ
- Азия и мир, общество
- 2:07, 16 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Среди украинских военных в Херсоне и Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Об этом пишет РИА Новости.
Преимущественно заболели бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-го полка Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, уже сообщается о трех летальных исходах, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.
Кроме того, в зоне риска оказались системы водоснабжения населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс.
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