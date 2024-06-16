Средняя цена на квартиры на вторичном рынке жилья в Монголии выросла на 14,7%

CentralAsia (MNG) - Средняя цена на квартиры на вторичном рынке жилья в Монголии за май 2024 года выросла на 14,7%, до ₮4,62 млн /$1 366/ за кв. м.

За указанный период цена на первичном рынке увеличилась на 7,3%, до ₮4,17 млн /примерно $1 233/.

Специалисты утверждают, что рост обусловлен увеличением спроса на жилье и выдачи ипотечного кредитования, а также увеличением численности населения Монголии.

Монголия является одной из самых малонаселенных стран в мире. На сегодняшний день в Улан-Баторе проживает почти половина населения Монголии, насчитывающего 3,5 млн человек. На долю монгольской столицы приходится более 63% ВВП страны.

По сообщению Монгольской ипотечной корпорации, с момента реализации программы льготного ипотечного кредитования в Монголии в общей сложности 123 тыс. семей приобрели квартиру в ипотеку.

По мнению властей, приобретение жилья в ипотеку в регионах Монголии является одним из долгосрочных решений проблемы по децентрализации Улан-Батора, создания городов-спутников и новых жилых районов.

Монголия запустила программу ипотечного кредитования в 2013 году.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения