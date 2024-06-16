Си Цзиньпин заявил о попытке США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань, - СМИ

CentralAsia (CA) - Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что США пытаются подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Он это сказал на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года.

По словам собеседников, Си сказал, что Соединенные Штаты пытались обманом заставить Китай вторгнуться на остров, но китайские власти «не клюнули на наживку». Еще один источник сообщил, что лидер Китая делал аналогичные предупреждения и китайским чиновникам.

Похожую точку зрения выражали некоторые китайские чиновники и отставные военные, утверждая, что Вашингтон пытается спровоцировать Пекин, поставляя оружие Тайваню.

Встреча Си и фон дер Ляйен состоялась 6 апреля 2023 года в Доме народных собраний в Пекине. В сообщении посольства Китая в США говорилось, что тогда Си назвал «тайваньский вопрос» одним из наиболее важных для его страны.

В китайском дипведомстве не стали комментировать замечание Си, но сказали FT, что США продают оружие Тайваню и тем самым поддерживают «силы сепаратистов».