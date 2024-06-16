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В России из-за аномальной жары загорелся газопровод

CentralAsia (CA) -  В Саратовской области (Россия) разгерметизация вызвала возгорание на газопроводе. По предварительным данным, причиной стала аномальная жара, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение», - писал Бусаргин. Пожар локализовали, затем ликвидировали.

Были привлечены все экстренные службы. На момент прибытия пожарных расчетов происходило факельное горение высотой 5 м. Газопровод перекрыт.

В ГУ МЧС по региону предупредили, что 15 июня в некоторых частях Саратовской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 16 июня будет стоять аномальная жара, температура воздуха достигнет +38 градусов.

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