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Во Франции прошли демонстрации против крайне правых партий

CentralAsia (CA) -  Во Франции прошли демонстрации в знак протеста против крайне правых партий, победивших на выборах в Европейский парламент.

Противники крайне правых вышли на улицы таких французских городов, как Париж, Лион, Ренн и Бордо.

Участники акций призвали помешать победе крайне правых сил на местных выборах, первый тур которых пройдет 30 июня. Демонстранты скандировали лозунги: «Мы здесь ради достоинства трудящихся и лучшей жизни, даже если (президент Франции Эммануэль) Макрон этого не хочет».

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