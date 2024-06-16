Во Франции прошли демонстрации против крайне правых партий
- Азия и мир, происшествия
- 11:49, 16 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Во Франции прошли демонстрации в знак протеста против крайне правых партий, победивших на выборах в Европейский парламент.
Противники крайне правых вышли на улицы таких французских городов, как Париж, Лион, Ренн и Бордо.
Участники акций призвали помешать победе крайне правых сил на местных выборах, первый тур которых пройдет 30 июня. Демонстранты скандировали лозунги: «Мы здесь ради достоинства трудящихся и лучшей жизни, даже если (президент Франции Эммануэль) Макрон этого не хочет».
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