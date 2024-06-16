Во Франции прошли демонстрации против крайне правых партий

CentralAsia (CA) - Во Франции прошли демонстрации в знак протеста против крайне правых партий, победивших на выборах в Европейский парламент.

Противники крайне правых вышли на улицы таких французских городов, как Париж, Лион, Ренн и Бордо.

Участники акций призвали помешать победе крайне правых сил на местных выборах, первый тур которых пройдет 30 июня. Демонстранты скандировали лозунги: «Мы здесь ради достоинства трудящихся и лучшей жизни, даже если (президент Франции Эммануэль) Макрон этого не хочет».