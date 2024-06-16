В России заключённые взяли в заложники сотрудников СИЗО

CentralAsia (CA) - В России заключённые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области.

СИЗО-1 находится в самом центре Ростова-на-Дону, территорию вокруг здания перекрыли, на место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.

На месте происшествия, как сообщили в ведомстве, находится начальник регионального управления ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Ведутся переговоры по освобождению заложников. При этом во ФСИН заявили, что СИЗО-1 функционирует в «штатном режиме», а обстановка «контролируемая».