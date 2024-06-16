экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России заключённые взяли в заложники сотрудников СИЗО

CentralAsia (CA) -  В России заключённые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области.

СИЗО-1 находится в самом центре Ростова-на-Дону, территорию вокруг здания перекрыли, на место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.

На месте происшествия, как сообщили в ведомстве, находится начальник регионального управления ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Ведутся переговоры по освобождению заложников. При этом во ФСИН заявили, что СИЗО-1 функционирует в «штатном режиме», а обстановка «контролируемая».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com