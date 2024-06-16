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Захватившие заложников в СИЗО в России ликвидированы
Предыстория: В заключённые приняты в заложники сотрудники СИЗО России

CentralAsia (CA) -  Захватившие заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону ликвидированы, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний России.

Сотрудники СИЗО, которых взяли в заложники, освобождены, из них никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в России заключённые приняли в заложники двух сотрудников СИЗО. Территорию вокруг здания перекрыли, на место прибыли машина скорой помощи и Росгвардии.

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