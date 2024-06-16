В ЦАХАЛ заявили о введении тактической паузы в боевых действиях на Газе
- Азия и мир, происшествия
- 15:17, 16 июня 2024
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CentralAsia (CA) - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что будут ежедневно вводить тактическую паузу в боевых действиях в южной части сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом говорится в заявлении израильских военных.
Речь идет о районе вдоль дороги, которая проходит от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Керем Шалом» к шоссе Салах ад-Дин и далее на север. Таким образом, начиная с субботы, 15 июня, локальная тактическая пауза военной активности будет ежедневно проводиться с 08:00 до 19:00 до дальнейшего уведомления.
При этом ЦАХАЛ будет сообщать о продолжении наступления. Отмечается, что подобное решение было принято совместно с ООН и другими международными организациями.
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