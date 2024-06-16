экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ЦАХАЛ заявили о введении тактической паузы в боевых действиях на Газе
// REUTERS

CentralAsia (CA) -  В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что будут ежедневно вводить тактическую паузу в боевых действиях в южной части сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом говорится в заявлении израильских военных.

Речь идет о районе вдоль дороги, которая проходит от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Керем Шалом» к шоссе Салах ад-Дин и далее на север. Таким образом, начиная с субботы, 15 июня, локальная тактическая пауза военной активности будет ежедневно проводиться с 08:00 до 19:00 до дальнейшего уведомления.

При этом ЦАХАЛ будет сообщать о продолжении наступления. Отмечается, что подобное решение было принято совместно с ООН и другими международными организациями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com