Узбекистан с целью обучения посетило 6,4 тыс. иностранцев

CentralAsia (UZ) - За первый квартал 2024 года Узбекистан с целью обучения посетило 6,4 тыс. иностранцев.

По данным Агентства статистики, показатель увеличился на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольшее количество студентов прибыло из Индии – 2090 человек, Туркменистана – 1627 человек и Таджикистана – 758 человек.

Также:

Кыргызстан — 317 человек;

Южная Корея — 249 человек;

Китай – 242 человека;

Пакистан – 237 человек;

Афганистан — 132 человека;

США — 118 человек;

Казахстан — 102 человека;

Другие страны – 535 человек.