Узбекистан с целью обучения посетило 6,4 тыс. иностранцев
- Узбекистан, общество
- 15:41, 16 июня 2024
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CentralAsia (UZ) - За первый квартал 2024 года Узбекистан с целью обучения посетило 6,4 тыс. иностранцев.
По данным Агентства статистики, показатель увеличился на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Наибольшее количество студентов прибыло из Индии – 2090 человек, Туркменистана – 1627 человек и Таджикистана – 758 человек.
Также:
- Кыргызстан — 317 человек;
- Южная Корея — 249 человек;
- Китай – 242 человека;
- Пакистан – 237 человек;
- Афганистан — 132 человека;
- США — 118 человек;
- Казахстан — 102 человека;
- Другие страны – 535 человек.
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