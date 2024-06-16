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Узбекистан с целью обучения посетило 6,4 тыс. иностранцев

CentralAsia (UZ) -  За первый квартал 2024 года Узбекистан с целью обучения посетило 6,4 тыс. иностранцев.

По данным Агентства статистики, показатель увеличился на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольшее количество студентов прибыло из Индии – 2090 человек, Туркменистана – 1627 человек и Таджикистана – 758 человек.

Также:

  • Кыргызстан — 317 человек;
  • Южная Корея — 249 человек;
  • Китай – 242 человека;
  • Пакистан – 237 человек;
  • Афганистан — 132 человека;
  • США — 118 человек;
  • Казахстан — 102 человека;
  • Другие страны – 535 человек.
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