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Ученые назвали признаки «здорового» избытка веса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ожирение считается важнейшим фактором риска диабета 2-го типа. Однако у многих людей с ожирением не развивается это заболевание. Их может защищать лучшее качество мышц и меньшее содержание жира в печени.

Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes. Ученые проанализировали ДНК людей с ожирением.

Они выяснили, что риск диабета был ниже у людей с более высоким содержанием подкожного жира, меньшей долей жира в печени и лучшей чувствительностью к инсулину. Также риск диабета был ниже у людей с ожирением и более высоким качеством мышц.

Результаты показывают, что не любой жир одинаково влияет на здоровье. Понимание этих различий может помочь в разработке более конкретных советов по снижению риска диабета 2-го типа, которые заменят универсальную рекомендацию похудеть.

«Наши результаты подчеркивают сложный характер взаимосвязи между ожирением и диабетом 2 типа и помогают объяснить, почему люди с одинаковыми уровнями жира в организме могут иметь разный риск развития кардиометаболических заболеваний, включая диабет 2 типа», — отметили ученые.

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