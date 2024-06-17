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Монгольская студентическая команда получила права на участие ЧМ. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  3х3: Сборная Монголии завоевала серебро на студенческом чемпионате Азии

В районе Путуо города Чжоушань, Китай, прошел шестой чемпионат Азии по баскетболу 3х3 среди студентов.

В соревнованиях приняли участие 16 мужских и 9 женских команд из десяти стран, а также команды университета «Рояал» и института «Монт-Альтиус» из Монголии.

Тренером команды работал заслуженный тренер Монголии Тулга Сухбаатар.

Команды, занявшие первые три места в этом турнире получат право выступать во Всемирной студенческой баскетбольной лиге 3х3. Обе монгольские команды без проблем возглавили свою группу и вышли в полуфинал.

Две монгольские и две китайские команды вышли в полуфинал турнира. Команда «Мон-Альтиус» завоевала серебряную медаль и завоевала право на чемпионат мира. Китайские команды завоевали золотую и бронзовую медали.

источник: middleasiannews.com

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