Почти 13 тыс. граждан Монголии за рубежом зарегистрировались для досрочного голосования на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - Досрочное голосование на парламентских выборах в Монголии для граждан за рубежом пройдет с 20 по 23 июня.

По данным Центрального избирательного комитета (ЦИК) Монголии, по состоянию на 15 июня в общей сложности 12 938 граждан Монголии, проживающих в 34 странах, зарегистрировались для досрочного голосования на парламентских выборах 2024 года.

В дипломатических представительствах Монголии создано 47 отраслевых комиссий для граждан Монголии, проживающих за рубежом, говорится в официальном заявлении.

Досрочное голосование на парламентских выборах в Монголии для граждан за рубежом, как ожидается, пройдет с 20 по 23 июня. Парламентские выборы в Монголии назначены на 28 июня.

В парламент будет избрано 126 депутатов. 78 депутатов будут избраны по мажоритарной избирательной системе, а 48 — по пропорциональной.

источник: middleasiannews.com

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