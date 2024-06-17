Спецназ Монголии и Южной Кореи начал совместные учения. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 10 июня в Учебном центре специальных операций состоялась церемония открытия совместных полевых учёний и тренировок со спецназом Вооруженных сил Монголии и спецназом Республики Корея.

На церемонии открытия учений выступили командующий спецназом ВС бригадный генерал Баатар Балжид, руководитель учения и командир 345-й спецбатальона ВС полковник Хаш-Эрдэнэ Батдэлгэр, военный атташе Южной Кореи полковник Пак Ин Чол, консул Шин Ги Джун и военнослужащие двух стран.

Целью совместного учения является развитие дружественных отношений между двумя странами, обеспечение мира и безопасности в регионе, укрепление военного сотрудничества и доверия, обмен взаимным опытом, повышение военного потенциала сил специального назначения.

Спецназ Монголии

084-й отдельный им. генерал-полковника Жадамбы батальон спецназа вооруженных сил Монголии сформирован в 1965 году. Первоначально именовался «отдельной армейской ротой разведки». Оперативно подчиняется Начальнику генерального штаба вооруженных сил Монголии. Дислоцируется в городе Улан-Батор. Бюджет, численность, количественный состав, а также качественный состав подразделения являются секретной информацией.

Программа подготовки очень жесткая. Так, например, в школе специальных операций, расположенной недалеко от Улан-Батора, проводится обучение личного состава по программе воздушно-десантной подготовки (затяжные прыжки с парашютом), а также антитеррористической подготовке.

Основные задачи подразделения:

1. Разведка и диверсии на территории врага

2. Пресечение диверсионной деятельности в отношении своей страны

3. Антитеррористическая деятельность

4. Обеспечение общественной безопасности

5. Охрана особо важных объектов и лиц

Военнослужащие батальона принимали участие во вторжении коалиционных сил в Ирак в 2003 году. Были в оперативном подчинении польского контингента. В настоящее время бойцы подразделения осуществляют охрану военной базы Бундесвера «Мармал» в афганской провинции Кундуз.

084-й батальон спецназа 3 раза награждался почетным вымпелом «Лучшая воинская часть», и 17 раз почетным вымпелом «Передовая воинская часть». В 2016 году указом Президента Монголии подразделение награждено орденом «Боевого Красного Знамени».

Командует батальоном полковник Хаш-Эрдэнэ Батдэлгэр.

Спезнац Корея

За последние десятилетия в Сеуле был созданы подразделения специального назначения, которые по праву считаются одними из самых сильных во всем мире, и которые прошли неоднократные проверки в учениях и секретных боевых операциях. Спецназовцы Южнокорейской Республики не только ведут подготовку к боевым действиям со своим северным соседом, но и регулярно проводят тайные разведки на северокорейском побережье, проводят диверсии и наносят упреждающие удары по возможным противникам.

Первое южнокорейское спецподразделение было создано еще в годы войны. Это подразделение представляло собой абсолютно секретное парашютное подразделение нерегулярного типа, основной задачей которого было проведение диверсий и налетов в тылу противника, а также сбор развединформации.

С 1958 года это подразделение вошло в состав первого десантно-парашютного полка. Немного позже в 1972 году, при содействии Соединенных Штатов Америки, занимающихся обучением личного состава южнокорейской армии, были сформированы первые постоянные спецподразделения. Это были первая и пятая парашютные бригады и три рейнджерских батальона. Часть этих соединений совместно с американцами приняла участие во вьетнамской войне. С середины 70-х годов эти первые соединения были преобразованы в бригады спецназначения. Со временем, ввиду разногласий между корейскими государствами, численность войск спеназначения была существенно увеличена.

На сегодня в структуре сухопутного спецназа Южной Кореи находится штаб командования специальной войной и бригады, имеющие точное предназначение. Также существует несколько стратегических подразделений, на которые возложена задача помогать регулярным соединениям, а также организация партизанских боевых действий в случае захвата территории противником.

В составе бригад присутствуют не только призывники, но и добровольцы. Проводится регулярное взаимодействие с американскими военнослужащими, а также проводятся совместные военные учения и тренировки. В каждом подразделении предусмотрено наличие американского инструктора-спецназовца. Программа рейнджеров осуществляется как в этой, так и в пехотной школе. Каждое спецподразделение имеет в своем составе разведбатальон, бойцы которого также проходят обязательную подготовку по программам воздушного десанта и рейнджеров.

На сегодняшний день в морской пехоте Южной Кореи служит около 25 тысяч человек, а в ее структуре выделяется три дивизии. Все они зарекомендовали себя как подразделения с высоким уровнем подготовки, а также вооружения. Каждое из них способно в кратчайшие сроки высадиться на заданной территории и нанести сокрушительный удар по противнику.

Тренировки по боевой подготовке проводятся в настолько жесткой форме, что в прессе неоднократно появлялась информация о смертельных исходах. В составе пехоты есть и разведбатальон, обладающий легководолазной подготовкой и способный наносить удары даже в глубоком тылу врага.

Все спецподразделения, как сухопутные, так и морские, имеют на вооружении автоматические винтовки Daewoo K2 5.56 мм и 9-мм пистолеты-пулеметы МР5. У всех операторов соединений имеются пистолеты Beretta 92 S и 9-мм пистолеты Daewoo DP51. У снайперов на вооружении имеются 7.62-мм винтовки Heckler & Koch PSG-1 и Remington M24.

Кроме того, в структуре спецподразделений Южной Кореи выделяется и спецназ антитеррора – батальоны «707» и «868». Это основные контртеррористические соединения. Они были сформированы после террористического акта в Мюнхене в 1972 году. Примечательно, что в составе подразделений присутствует большое количество женщин. Это тонкий психологический ход – противник не оценивает женщину как реальный источник опасности, поэтому и позволяют им подойти максимально близко. Кроме антитеррористических целей, эти подразделения используют также для осуществления определенных действий на северокорейской территории: сбора развединформации и предотвращения диверсий.

Отбор в эти подразделения очень жесткий. Как правило, принимают всех добровольцев из военных, сумевших пройти десятидневное комбинированное тестирование, которое включает в себя физические, специальные и психологические задания. В программе подготовки выделяют воздушно-десантную подготовку, приемы рукопашного боя, гонную подготовку, а также минно-подрывное дело. Практикуется проведение многокилометровых марш-бросков с полной выкладкой и купание в ледяной воде. Подготовка сухопутного и морсокого подразделений осуществляется совместно с американскими военными.

источник: middleasiannews.com

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