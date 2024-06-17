Лесные союзы Монголии и Кореи обращают вспять процесс опустынивания

CentralAsia (MNG) - Проект зеленого пояса между двумя странами, основанный в 2006 году, направлен на выращивание лесов и сотрудничество.

В рамках общей цели по преодолению климатического кризиса Монголия и Корея стали инициаторами проекта создания зеленого пояса, что является свидетельством их отношений и совместных усилий по омоложению опустыниваемых ландшафтов.

Начало Корейско-Монголийскому проекту по созданию зеленых поясов относится к 2006 году, когда Корейская лесная служба, национальное лесное агентство, и Министерство окружающей среды и туризма Монголии официально оформили сотрудничество в области лесного хозяйства для борьбы с желтой пылью и предотвращения опустынивания в Монголии, подписав меморандум о взаимопонимании.

Монголия сталкивается с усилением опустынивания из-за различных человеческих факторов, включая чрезмерный выпас скота и изменение климата. Лесные площади сокращаются, а ландшафт меняется от леса к лугам, от лугов к пустыне. По мере исчезновения пастбищ ускоряются перемещения песка, желтые пыльные бури и процессы опустынивания, что требует политического вмешательства.

В 2005 году Монголия запустила программу «зеленого пояса» для решения этих проблем. Стремясь создать обширный лес, который заблокирует ветер между пустыней Гоби и лугами, правительство планирует увеличить площадь лесов Монголии на 1,6 процента.

Эта инициатива потребовала значительных финансовых и технических ресурсов. Несмотря на усилия по привлечению бюджетов центрального и местного правительства, иностранной помощи и международных кредитов, стоимость проекта, оцениваемая в 3 миллиарда долларов, затрудняла привлечение желающих партнеров.

Южная Корея, которая поддерживает тесные отношения с Монголией с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения в марте 1990 года и подписали соглашение о сотрудничестве в лесном секторе в 1998 году, решила присоединиться к трехэтапному проекту.

Культивирование методов лесовосстановления

Успехи были достигнуты благодаря усилиям по лесовосстановлению на первом этапе совместного проекта, который длился с 2007 по 2016 год и был сосредоточен на создании лесов с целью остановить опустынивание.

Корейские эксперты сыграли решающую роль в проекте, поскольку в то время у Монголии не было крупномасштабных технологий и опыта лесовосстановления.

Ключевые объекты инициативы включали: Лун сомон в аймаке Төв, в 130 км к западу от Улан-Батора; в Даланзадгад в аймаке Өмнөговь, в 600 км к югу от столицы; и Баянзаг, еще в 100 километрах от Даланзадгада.

Эти территории стали ядром усилий по лесовосстановлению: на каждой станции были созданы питомники. На площади 3046 гектаров, или 30,46 миллиона квадратных метров, было посажено около 838 тысяч деревьев 23 видов, таких как саксаул и вяз приземистый. Питомники на этих участках занимали общую площадь 47 гектаров.

Первый этап также включал образовательный компонент. Обучение около 8000 монголов методам лесовосстановления для обеспечения устойчивости, десятилетнее обучение и совместные исследования подчеркнули важность лесовосстановления. Благодаря демонстрации того, что даже засушливые регионы могут способствовать посадке деревьев, возросло осознание важности предотвращения опустынивания.

В ответ правительство Монголии объявило вторые субботы мая и октября Днями посадки деревьев и соответствующим образом пересмотрело законодательство, связанное с лесами.

Ответственность за питомники и лесные массивы, созданные на первом этапе проекта, постепенно передавалась руководству Монголии, уделяя особое внимание местному управлению. Команда проекта «Зеленый пояс Кореи и Монголии» передала восстановленные лесные массивы в Луне, Даланзадгаде и Баянзаге соответствующим региональным правительствам.

Городские леса в Улан-Баторе

Второй этап начался в 2017 году и продолжался до 2021 года, подчеркнув необходимость новой лесной политики для решения проблем Монголии, связанных с изменением климата и опустыниванием. Среди серьезных проблем, возникающих в результате экологического кризиса в Монголии, — концентрация населения в Улан-Баторе. Быстрая урбанизация и рост населения привели к сокращению зеленых насаждений в городе, что подчеркивает необходимость городских лесов.

Проект «Зеленый пояс Кореи и Монголии» был направлен на создание первого в Монголии городского леса в северной части Улан-Батора для уменьшения серьезного загрязнения воздуха. Для этой инициативы был выбран район Сухбаатар, при этом Министерство окружающей среды и туризма предоставило землю, принадлежащую Научно-исследовательскому центру развития лесного хозяйства. Была сформирована консультативная группа для подготовки к созданию городского леса, уделяя особое внимание почве, водным ресурсам, местной окружающей среде и выбору пород деревьев.

На втором этапе проекта городского леса особое внимание уделялось расширению зеленых насаждений в городе с учетом вклада местных жителей. В северной части Улан-Батора началось строительство городского леса площадью 40 гектаров, что стало важным шагом на пути к улучшению окружающей среды города и качества жизни жителей.

Вторичный этап завершился в сентябре 2021 года, несмотря на такие сбои, как пандемия COVID-19. Лесная служба Кореи отмечает, что городской лес, созданный за пять лет, стал достопримечательностью, символизирующей дружбу между Кореей и Монголией.

Лесная служба Кореи определяет городской лес как гармонизацию городской экосистемы и ландшафта, которая обеспечивает зеленые зоны, позволяющие людям наслаждаться лесным отдыхом. В лесу также был создан центр для посетителей, чтобы продемонстрировать достижения Корейско-Монгольского проекта плантаций «Зеленый пояс» и пропагандировать корейскую лесную политику.

11 мая этого года, в национальный день посадки деревьев Монголии, на этом участке прошла масштабная акция по посадке деревьев, на которой присутствовал президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и более 80 участников.

Посадка деревьев по всей стране

Президент Монголии объявил о «Движении миллиарда деревьев» — обязательстве посадить один миллиард деревьев в Монголии к 2030 году во время 76-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2021 года.

Проект был реализован с целью борьбы с изменением климата, предотвращения опустынивания и содействия зеленому экономическому развитию. Эта кампания разделена на три этапа: четырехлетний этап подготовки, начинающийся в 2021 году, трехлетний этап ускорения, начинающийся в 2024 году, и этап стабилизации с 2027 по 2030 год.

Для поддержки успеха этого проекта по посадке деревьев были предприняты различные действия. Для оказания финансовой поддержки был создан Фонд «Миллиард деревьев», а отдел лесной политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии получил статус Национального лесного агентства. Также была пересмотрена правовая база по посадке деревьев, а в 2022 году была проведена крупномасштабная конференция по лесному хозяйству, на которой было намечено будущее лесного хозяйства Монголии.

Продолжение сотрудничества в лесном секторе

Третий этап, рассчитанный на 2022–2026 годы, представляет собой масштабный проект сотрудничества в лесном секторе. На этом этапе основное внимание уделяется восстановлению территорий северной Монголии, пострадавших от лесных пожаров, созданию эффективной системы реагирования на лесные пожары и созданию инфраструктуры для борьбы с опустыниванием.

Создание лесов государственно-частного партнерства для поддержки корпоративной среды, социальной и управленческой деятельности, а также поддержка Движения «Миллиард деревьев» также будут осуществляться в целях расширения возможностей лесного сектора Монголии.

В этом году исполняется 18 лет со дня реализации Корейско-Монгольского проекта создания зеленых поясов, который начался в 2007 году. Корейская лесная служба считает этот проект одним из самых успешных совместных проектов между Кореей и Монголией.

В мае команда Корейско-Монгольского проекта по созданию зеленых поясов получила высшие оценки за эксплуатацию и управление проектом среди 19 организаций на обзоре эффективности и презентации, организованном Министерством окружающей среды и туризма Монголии.

В ответ на повышенный интерес, вызванный движением «Миллиард деревьев», Корейская лесная служба планирует и дальше расширять сотрудничество в лесном хозяйстве между двумя странами.

«Третий этап будет сосредоточен на укреплении потенциала в области реагирования на лесные пожары, программ питомников и образования, создания лесов и агролесомелиорации. Мы продолжим усилия по повышению устойчивости и будем делиться передовыми корейскими технологиями лесного хозяйства в различных областях», — заявил представитель Корейской лесной службы.

авторы: 박세라 и 김종홍

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Korea Herald

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