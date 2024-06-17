Российские гаишники почти грабители, — байкерша Монголии

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 4:25, 17 июня 2024
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CentralAsia (MNG) - Мы опубликовали статью с заголовком «Две монгольские красавицы преодолеют 30 тыс. км по Великому шелковому пути».
Они путешествуют по маршруту Улан-Батор—Баян-Өлгий—Россия—Казахстан—Кыргызстан—Таджикистан—Узбекистан—Азербайджан—Армения—Грузия—Турция—Москва—Алтанбулаг—Улан-Батор.
Одна из них написала на своей странице в Facebook, что гаишники из каких стран более коррумпированы:
«Подведем итоги по 0-10 пунктам о том, в какой стране ГИБДД берет больше всего взяток при поездках на мотоцикле за последние 2 месяца.
1-РОССИЯ ?? 1️⃣0️⃣ (они грабители)
2-КЫРГЫЗСТАН ??1️⃣0️⃣ (почти то же??)
3-КАЗАХСТАН ?? 8️⃣(Они чуть лучше…)
4-УЗБЕКИСТАН ?? 3️⃣ (неплохо )
5-ГРУЗИЯ ?? 0️⃣ (но страховку оплатить нужно)
6-АРМЕНИЯ ?? 5️⃣ (Они очень грубые)
7-ТУРЦИЯ ?? 0️⃣ (Камеры у них отличные, но если соблюдать правила, то нормально)
8-МОНГОЛИЯ ?? (не думаю, что они берут взяток, потому что наши дружелюбны к туристам).
Это только мое мнение. Что вы думаете? Я сначала давала деньги... Но подумав, я сказала им, что я бедная студентка без денег. Если здесь есть полицейский, который меня остановил, значит, я солгала ему что я студентка, но правда в том, что у меня нет денег».
источник: middleasiannews.com