Российские гаишники почти грабители, — байкерша Монголии

CentralAsia (MNG) - Мы опубликовали статью с заголовком «Две монгольские красавицы преодолеют 30 тыс. км по Великому шелковому пути».

Они путешествуют по маршруту Улан-Батор—Баян-Өлгий—Россия—Казахстан—Кыргызстан—Таджикистан—Узбекистан—Азербайджан—Армения—Грузия—Турция—Москва—Алтанбулаг—Улан-Батор.

Одна из них написала на своей странице в Facebook, что гаишники из каких стран более коррумпированы:

«Подведем итоги по 0-10 пунктам о том, в какой стране ГИБДД берет больше всего взяток при поездках на мотоцикле за последние 2 месяца.

1-РОССИЯ ?? 1️⃣0️⃣ (они грабители)

2-КЫРГЫЗСТАН ??1️⃣0️⃣ (почти то же??)

3-КАЗАХСТАН ?? 8️⃣(Они чуть лучше…)

4-УЗБЕКИСТАН ?? 3️⃣ (неплохо )

5-ГРУЗИЯ ?? 0️⃣ (но страховку оплатить нужно)

6-АРМЕНИЯ ?? 5️⃣ (Они очень грубые)

7-ТУРЦИЯ ?? 0️⃣ (Камеры у них отличные, но если соблюдать правила, то нормально)

8-МОНГОЛИЯ ?? (не думаю, что они берут взяток, потому что наши дружелюбны к туристам).

Это только мое мнение. Что вы думаете? Я сначала давала деньги... Но подумав, я сказала им, что я бедная студентка без денег. Если здесь есть полицейский, который меня остановил, значит, я солгала ему что я студентка, но правда в том, что у меня нет денег».

источник: middleasiannews.com

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