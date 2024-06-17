Активист Демпартии в Монголии забит до смерти во время избирательной кампании

CentralAsia (MNG) - В Монголии министра обороны сняли с выборов из-за его агитатора, убившего оппозиционера. Однако окончательное решение будет принято после того, как глава партии представит это политическое решение ЦИК. Согласно Закону о выборах, если до обнародования результатов голосования установлено, что кандидат нарушил положения статей 35.3, 38.2, 48.1, 48.5.1, 48.5.2 и 56.2 настоящего Закона, Центральная избирательная комиссия обязана отменить решение о регистрации кандидата и сообщить об этом общественности.

Министр внутренних дел и юстиции страны Энхбаяр Баттөмөр подтвердил эту информацию:

Өвөрхангай аймгийн Сант сумын АН-ын дарга Б нь бусдын гарт амь насаа алдсан харамсалтай хэрэг өчигдөр шөнө гарчээ. Талийгаачийн гэр бүл, төрөл төрөгсдөд гүн эмгэнэл илэрхийлье. Гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай этгээд О-г цагдаагийн байгууллагаас хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж… — Баттөмөрийн ЭНХБАЯР (@Enkhbayar_bat) June 16, 2024

Агитатор министра обороны Монголии Сайханбаяра Гурсэд, кандидата в депутаты Великого государственного хурала (парламента) страны, находится под арестом по подозрению в убийстве члена оппозиционной Демократической партии, поэтому руководитель ведомства не будет участвовать в выборах. Об этом сообщил генеральный секретарь Народной партии Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ.

«В сомоне Сант аймака Өвөрхангай 16 июня умер после избиения лидер местных демократов. Подозреваемый в его гибели работал агитатором кандидата от нашей партии - министра обороны Сайханбаяра Гурсэд. Он снимается с выборов в парламент по решению нашего избирательного штаба», — сказал генсек правящей партии.

Министр внутренних дел и юстиции страны Энхбаяр Баттөмөр подтвердил информацию о смерти в больнице после избиения лидера демократов сомона Сант и немедленном задержании виновника трагедии. Министр напомнил, что по закону полиция выдаст официальное заключение после разрешения прокуратуры.

До этого политические партии попросили не политизировать этот инцидент. В связи с этим лидер Народной партии, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсарай прервал встречи с избирателями в регионах и прибыл в Улан-Батор для встречи с руководством Демократической партии.

Из-за этого инцидента Демократическая партия вчера вечером организовала акцию протеста на центральной площади Улан-Батора.

Хүний аминаас илүү үнэтэй эрх мэдэл гэж байхгүй шүү МАНынхаан‼️ pic.twitter.com/6P0rAEGUbB — Baterdene 🇲🇳 🇺🇲🇪🇺🇬🇧🇺🇦🇯🇵🇰🇷 (@Baterdene2597) June 16, 2024

Яг зөв энэ 2-ын нэрийг тэр СЕХ татаасай pic.twitter.com/37UXguW3fB — Gerlee-𝕏 (@Gerlee_smile) June 16, 2024

Эрдэнэт хүний амиар сонгууль хийж болохгүй ээ. Монгол ардын нам хүчирхийллээ зогсоо, Л.Оюун-Эрдэнэ огцор! pic.twitter.com/cabJwrPfnv — Jargalan Batbayar (@BodroL) June 16, 2024

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