В Швейцарии прошел саммит мира по Украине с участием более 90 государств. «Страна.ua» анализирует главные итоги конференции

CentralAsia (CA) - В Швейцарии на выходных прошел саммит, который Украина и ее западные союзники собрали для продвижения «формулы мира» Зеленского. В мероприятии участвовала 92 страны - чуть меньше половины от общего числа государств на планете, пишет «Страна.ua».

Только 57 из них были представлены лидерами государств. Остальные прислали чиновников меньшего ранга. В то числе и те крупные страны «Глобального юга», которые все-таки приняли участие в саммите - Индия, Бразилия, ЮАР. Не было и президента США, и генсека ООН.

Как уже говорилось, на саммит вынесли не всю украинскую формулу, а только пункты о ядерной безопасности, обмене пленными и свободе судоходства. То есть, вопросы вывода войск и мирных переговоров официально в повестке отсутствовали.

Но они, что называется, висели в воздухе. Их затронули так или иначе представители многих стран в своих выступлениях. И уже по риторике выступавших было понятно, что саммит не объединил полярные позиции, а лишний раз продемонстрировал существующий в мире раскол по войне в Украине.

Страны Запада, которые активно поддерживают Украину, призывали по сути продолжать нынешнюю политику - усиливать давление на РФ, чтобы та прекратила войну на условиях Украины (вывод войск на границы 1991 года). В этом же духе высказались представители США, Германии, Франции, Италии и других крупных стран НАТО.

Они также выступили против остановки огня в Украине и недавних предложений Путина. Премьер Италии Мелони даже заявила, что Россию «заставят» сдаться, если она добровольно не пойдет на западные требования (хотя сама Италия, стоит напомнить, далеко не самый крупный поставщик оружия Украине, и выступает против большего вовлечения в эту войну).

Что же до стран «глобального Юга», то они в общем повторили свои давние призывы позвать за стол переговоров Россию, а обеим сторонам рекомендовали пойти на «тяжелые компромиссы» (формулировка Саудовской Аравии). Турция отдельно упомянула появление раскритикованного Западом «плана Путина» - наряду с «формулой Зеленского». По мнению Анкары, появление этих планов может отодвинуть мир от более крупного конфликта.

Даже считавшийся прозападным президент Аргентины Милей в своем выступлении призвал Киев и Москву возобновить экономические связи (признав, что эти идеи сейчас, в век санкций, «не модные»).

Это же отразилось на том, кто подписал итоговую декларацию. Из 92 участников саммита под ней поставили подпись 80 стран.

При этом среди «отказников» - такие крупные страны как Индия, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия, Мексика, ОАЭ. Также свою подпись ставить отказалась Армения. Не поддержали коммюнике представители ООН и Папы Римского.

Если прибавить к этим странам Китай, Пакистан и Египет, которые вообще проигнорировали саммит, то видно, что «Глобальный Юг» своей позиции по войне в Украине так и не поменял. И по-прежнему отказывается требовать от России односторонних уступок.

Из дружественных России стран декларацию при этом подписали Венгрия, Словакия, Сербия и Турция. А также Грузия, которая сейчас делает попытки сближения с РФ.

Но вряд ли эти страны теперь де-факто испортят отношения с Москвой. Скорее всего они и дальше продолжат торговать с РФ и предлагать Киеву пойти на компромисс (по крайней мере это касается Турции с Венгрией).

Что касается самой декларации, то она, как и ожидалось, не включила в себя главные пункты «формулы Зеленского» касательно требования вывода российских войск за границы 1991 года и выплату репараций. Вместо этого в коммюнике идут общие слова о том, что подписанты выражают приверженность принципам территориальной целостности всех стран, включая Украину. А также о том, что «Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине» (Россия, к слову, тоже обосновывает свою позицию в терминах «территориальной целостности», считая «захваченные» регионы Украины «своей» территорией, хоть их «аннексии» международное сообщество и не признало).

Из «формулы Зеленского» в декларации остались только три пункта: возврат под контроль Украины Запорожской АЭС, требование обеспечить свободу судоходства в Черном и Азовском морях и прекратить атаки на порты, а также обмен пленными по принципу всех на всех.

Понятно, что Россия вряд ли примет во внимание эти призывы. А стран, которые могли бы ее побудить это сделать (Китай, Индия), среди подписантов декларации нет.

Какие главные выводы конференции и что будет дальше?

1. Саммит зафиксировал раскол международного сообщества по вопросу войны в Украине. Ведущие страны «глобального юга» либо проигнорировали саммит (как Китай), либо не стали подписывать итоговую декларацию (как Индия, ЮАР и Бразилия). По итогу декларацию, в которую внесли всего три пункта из «формулы мира» Зеленского, поддержали лишь страны Запада и союзные им государства. Таким образом, изначальная главная цель саммита - объединить все ведущие страны мира в поддержке украинской позиции по войне, не выполнена.

2. Позиция стран «глобального юга» во-многом обнуляет любые решения саммита (и этого, и будущих), так как только Китай, Индия и другие лояльные РФ страны, могли бы повлиять на позицию Москвы с целью добиться выполнения этих решений. Но их среди подписантов нет.

3. В плюс Украине можно занести то, что саммит показал, что поддержка Киева со стороны стран Запада остается консолидированной. В тоже время, отсутствие на мероприятии президента Байдена продемонстрировало, по оценкам западных СМИ, определенный скептицизм Вашингтона относительно подобного формата.

4. У Украины была возможность потенциально очень опасного для Кремля хода, после того, как Путин объявил свои «мирные условия», которые включали требование ухода Украины из Херсона и Запорожья. Если бы Киев объявил о готовности к остановке войны по линии фронта (и Запад бы поддержал), то это резко перевернуло бы отношение стран «глобального юга» к войне. Появилась бы реальная возможность привлечь к давлению на Россию Китай, который заинтересован в скорейшем завершении войны, чтоб не допустить дальнейшего ухудшения отношений с ЕС - своим важнейшим рынком сбыта. И Москва (если б она отказалась от перемирия) оказалась бы перед перспективой международной изоляции. Однако украинские власти, судя по их заявлениям, такой вариант не рассматривают. Позиция их остается прежней - война до полного восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Впрочем, нельзя исключать, что этот ход Банковая все ж таки попытается использовать. По крайней мере Зеленский назвал обнародования Путиным «мирных инициатив» ошибкой, которая выгодна Украине. «Человек сказал таким образом всему миру, что он не собирается заканчивать эту войну и что он хочет больше территории. Это его огромная ошибка, но для нас она полезна. Потому что перечеркнула все его прежние месседжи о его готовности к миру. Об этом говорили здесь почти все. Даже те, которые имеют или имели другой взгляд, чем мы», - заявил Зеленский.

5. В итоговую декларацию вошел пункт о необходимости привлечь к переговорам «все стороны», что можно трактовать как желание привлечь к участию в будущих саммитах и РФ. Об этом заявляли многие участники саммита. О своем желании видеть на втором саммите Россию, по сути, сказал и Зеленский, заявив, что присутствие там России будет означать, что она «хочет мира». Но с учетом полного несовпадения позиций сторон относительно того, как они видят окончания войны, говорить о каких-то переговорах пока очень рано. Позиции эти могут сблизиться под влиянием двух факторов - ситуации на поле боя и/или скоордированного давления на обе воюющие стороны их ключевых международных партнеров. И только в таком случае реальные переговоры станут возможны.