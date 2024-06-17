В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В первый день праздника Курбан-байрам в медучреждения Турции обратились около 16 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Все они пострадали при забое жертвенных животных.

«Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы»,— написал Коджа в соцсети X. По его словам, больше всего травмированных в Анкаре — 1,3 тыс. человек. 840 человек пострадали в Стамбуле, 416 — в Измире.

Кроме того, в Стамбуле один человек скончался от сердечного приступа на бойне, сообщает новостной телеканал TRT Haber. Еще одного мужчину госпитализировали с сердечным приступом после посещения бойни.

В Турции забой должен производиться в специально выделенных для этого местах. Местные жители часто нарушают это требование, в связи с чем тысячи человек получают травмы в Курбан-байрам.

Курбан-байрам — ежегодный мусульманский праздник жертвоприношения, отмечаемый 10-го числа 12-го месяца лунного календаря. В 2024 году он начался в ночь на 16 июня.