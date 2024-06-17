Зеленский анонсировал подготовку ко второму саммиту мира и назвал условие для начала переговоров с Россией

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский готовится ко второму «саммиту мира». По его словам, он состоится «не через годы, а через месяцы». Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по результатам саммита мира в Швейцарии, передает «Страна».

«Второй саммит должен объединить нашу общую работу касательно деталей мира. Мы находимся в состоянии войны и у нас нет времени на длительную работу. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по достижению мира будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго саммита, а значит, к завершению войны для «справедливого и продолжительного мира», – сказал Зеленский.

По его словам, уже есть ряд стран, которые хотят принять второй «саммит мира» у себя, и Украина уже начала обсуждать этот вопрос.

«Мы начали переговоры с ними. Я уверен, что выбор будет действительно иметь глобальное значение», – подчеркнул президент.

Зеленский также дал понять, что хочет присутствия России на втором «саммите мира».

«Если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира, и что она решила закончить войну. Сама ли она этого захочет, либо её заставит мировое сообщество – для нас не важно. Для нас важен результат – окончание этой войны», – сказал Зеленский.

Он также заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра, если Кремль «будет уважать территориальную целостность» Украины.