Следующий саммит по Украине с участием России должен привести к завершению войны, - глава МИД Украины

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Следующий саммит по Украине должен привести к завершению войны, и туда будет приглашена Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Страна.ua».

Правда, судя по всему, это может произойти после того, как Украина улучшит свои позиции на линии фронта, пишет издание.

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на сильнейших позициях», – заявил министр.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», – добавил дипломат.

При этом Кулеба признал, что в отношении урегулирования вооружённого конфликта Москвы и Киева позиции Запада и "глобального Юга" различаются.

«Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти. Это не тот язык, который мы слышим от западных партнёров», – отмечает глава МИД.

В Швейцарии 15–16 июня прошел саммит по российско-украинскому конфликту. На него пригласили 160 стран и организаций, в мероприятии приняла участие более 90 стран. Итоговое коммюнике подписали 80 стран. В декларации указаны три пункта «формулы мира», которую продвигает Киев.