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Самый дорогой в Грузии флаг порвался на второй день после повторной установки

CentralAsia (CA) -  В Тбилиси от ветра порвался самый высокий и дорогой в Грузии флаг.

Как пишет Paper Kartuli, это произошло на следующий день после его повторной установки. За полгода до этого флаг унесло во время урагана.

Флаг высотой 55 метров и стоимостью 317 тысяч лари ($110 тыс.) был установлен в районе Варкетили в декабре 2023 года.

Высокую стоимость его объяснили повышенной устойчивостью к ветру и солнцу. В конце декабря прошлого года флаг сорвало ураганом. Флагшток простоял пустым почти полгода. 13 июня на него повесили новый флаг, а на следующий день жители района сообщили, что он порвался.

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